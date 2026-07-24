L'ultimo rilancio è servito e così Mikel Amondarain si può considerare un affare fatto. Ok il prezzo è giusto, scrive oggi il Corriere di Bologna.

Dopo una lunga telenovela, il club rossoblù ha trovato la quadra con l'Estudiantes: le parti si sono notevolmente avvicinate. Agli argentini dovrebbero andare 9 milioni di euro più bonus, legate alle qualificazioni europee del Bologna o alle convocazioni in nazionale del ragazzo. La notizia, inoltre, è che i felsinei dovrebbero aver evitato percentuale sulla rivendita all'Estudiantes, aspetto che in passato aveva portato a veri e propri salassi sulle cessioni di Calafiori, Zirkzee e Ndoye. Per Amondarain contratto di quattro anni più opzione a 4-500 mila euro a stagione. Mikel ha origini basche, ma non ha passaporto spagnolo e questo significa che con lui e Alhassane il Bologna ha esaurito gli slot.