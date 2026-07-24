Colpo in entrata per il Bologna con Mikel Amondarain, ma ora attenzione al mercato in uscita con i movimenti che si stanno registrando per Jonathan Rowe e Jhon Lucumi.

Per il Corriere di Bologna, le inglesi starebbero iniziando i primi concreti sondaggi per l'esterno inglese. Si è mosso l'Everton, per esempio, ma lo spauracchio è il Manchester United, che per giunta fa la Champions League. Per quanto riguarda Lucumi, invece, c'è una prima offerta concreta del Galatasaray, che avrebbe superato il Besiktas grazie a una proposta di 4 milioni di euro sull'ingaggio. A breve, secondo il Cor Bo, inizierà la trattativa per il cartellino. Infine, Santiago Castro sarebbe finito nel mirino della Roma di Gasperini.