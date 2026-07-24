Festa e gioia a Valles per la chiusura del ritiro: presentazione della squadra con la voglia di stupire. Sabato ultima amichevole (dall'inviato a Valles)
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Quarto anno a Valles
Il quarto anno a Valles consolida un legame che ha sempre portato bene al Bologna e ha allietato la voglia di vacanza dei bolognesi, saliti in massa anche in queste due settimane di ritiro in altura. La Pusteria è ormai una seconda casa e lo sarà anche l'anno prossimo, sperando di festeggiare e celebrare una grande stagione. D'altronde, con Motta si è arrivati in Champions e con Italiano si è vinto una Coppa Italia, quindi l'aria di Valles non solo rinfresca i polmoni ma porta anche fortuna. Le montagne e i sentieri della Pusteria piacciono ai bolognesi e agli altoatesini piace la genuinità dei bolognesi. Connubio perfetto.
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