Archiviata la sconfitta in amichevole contro l'Arminia Bielefeld per quattro a zero, il Bologna ha goduto oggi di un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti domani mattina alla Fussball Platz di Valles. Riposo non per Lewis Ferguson che è salito oggi in ritiro.

Terminate le vacanze, il mediano scozzese ha raggiunto i compagni a Valles e ne ha approfittato per mettersi al lavoro sia in mattinata sia nel pomeriggio. Il capitano cercherà subito di mettersi in pari con gli altri e non ha perso tempo lavorando anche con la palla. Per il gruppo, invece, giornata libera. Non sono state organizzate attività di squadra e i giocatori hanno potuto gestire la giornata a piacimento. Qualcuno è rimasto in albergo, un gruppo numeroso ha invece raggiunto la malga Fane per un pranzo alla baita Zingerle Huette di Daniel, fratello di Felix dell’hotel Valserhof. Domani seduta alle 10.30 e conferenza di Nicolò Cambiaghi alle 12.30.