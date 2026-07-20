In giornata dovrebbe arrivare a Valles l'amministratore delegato Claudio Fenucci. Forse due paroline per spegnere un po' di agitazione servono. Jonathan Rowe è stato espulso l'altro giorno in amichevole e si è scusato con il club, scrive oggi Gazzetta dello Sport.

Johnny ha capito di aver sbagliato e si è subito mostrato mortificato prima ancora che Tedesco andasse a parlargli dopo il parapiglia con l'Arminia Bielefeld. Scuse accettate, ma la posizione è stata chiara: certi eccessi vanno evitati. Mercoledì contro l'Heidenheim giocherà? Resta comunque l'ipotesi che possa covare qualcosa a livello di mercato, sostiene Gazzetta, con Chelsea, Villa e Manchester United sulle sue tracce. L'altro nodo di questa fase riguarda ovviamente il rinnovo di Riccardo Orsolini. Anche qui l'arrivo di Fenucci potrebbe servire. Il club lascia trapelare ottimismo, ma la firma non è ancora arrivata. Si cercherà di ritoccare la parte fissa del contratto?