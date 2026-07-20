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La fine del Mondiale è arrivata e ora il mercato potrebbe subire una accelerazione. In casa Bologna, ovviamente, si ragiona anche sulle cessioni, nella fattispecie quella quasi obbligata di Jhon Lucumi per evitare un parametro zero la prossima stagione.

In questi giorni, infatti, si capiranno le intenzioni della Juventus sul difensore colombiano. Con l'incasso derivante dalla cessione di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds (la Juve ha il 50% sulla rivendita), la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo sul colombiano, che per il momento ha messo in sospeso gli interessamenti dalla Turchia e dai club di Premier di mezza fascia come Bournemouth e Nottingham, per aspettare i movimenti di Juventus e Inter, oppure delle spagnole, le soluzioni preferite da Lucumi, riporta il Resto del Carlino. Jhon vuole un club di vertice e la fine del mondiale potrebbe anche portare la Premier a muoversi con società di più alto livello come il Manchester United.

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