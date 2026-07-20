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Mikel Amondarain

Sta assumendo i contorni della telenovela la trattativa tra Estudiantes e Bologna per Mikel Amondarain. Oltre alla questione tempistiche e relativa burocrazia per allestire una operazione intercontinentale, persiste ancora una distanza tra richiesta e offerta che il Bologna dovrà colmare per chiudere l'operazione. Attorno ai 9-10 milioni di euro, più percentuale sulla rivendita, l'affare potrebbe andare in porto dopo che gli argentini, quattro giorni fa, avevano detto no alla prima proposta rossoblù. Un'altra difficoltà è legata al fatto che i cartellini dei calciatori sudamericani non sono al 100% in possesso dei club di appartenenza e questo genera sempre ritardo. Attenzione all'inserimento del Nottingham Forest. Inoltre, nelle trattative in essere tra Estudiantes e Bologna non si parla solo della cifra finale ma anche delle modalità di pagamento. E' possibile che l'Estudiantes voglia una cospicua parte della somma subito.

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