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Il lavoro con Tedesco e l'espulsione di Rowe

Inizia la seconda settimana di ritiro in quel di Valles, dove il Bologna si appresta ad affrontare l'Heidenheim mercoledì e l'Iraklis sabato a chiudere il lavoro in altura. Proseguono anche le conferenze stampa e oggi è toccato a Niccolò Cambiaghi rispondere alle domande dei giornalisti. Per l'esterno inizia la terza stagione con la maglia del Bologna:

"Il lavoro sta andando molto bene, abbiamo conosciuto da poco il mister e stiamo cercando di mettere in atto i nuovi concetti - le sue parole - Credo che la squadra sia sulla strada giusta, magari siamo un po' affaticati dai carichi di lavoro. La sconfitta dell'altro giorno non ci ha fatto piacere, non è stata una bella figura ma loro erano più avanti di noi nel lavoro e c'è stata anche l'espulsione. Non si deve dare troppa importanza al risultato. Rowe? E' un bravo ragazzo, ha sbagliato nella reazione, forse era un po' nervoso dai falli subiti. Ci ha chiesto scusa averci lasciato in dieci ma non ci sono problemi".

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