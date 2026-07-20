Sono ripresi questa mattina alla Fussball Platz di Valles gli allenamenti del Bologna. In seguito al giorno di riposo concesso ieri da Domenico Tedesco, la truppa rossoblù si è allenata sotto il sole della Pusteria e accompagnato da una leggera brezza. Ancora tanti tifosi rossoblù rimasti al seguito anche a inizio settimana, con vista sull'amichevole di mercoledì contro l'Heidenheim.

Dopo una prima fase di attivazione atletica tra sagome, conetti e quanto altro, la squadra è salita sul campo principale per una seduta di allenamento incentrata totalmente sull'utilizzo del pallone. Prima esercitazioni a campo ridotto sulla ricerca del vertice basso di centrocampo, poi partitella undici contro undici con grande attenzione sulla manovra. Il primo a entrare in campo è stato Jonathan Rowe, accolto dagli applausi di incoraggiamento dopo il rosso di sabato, poi è toccato a Emil Holm, che ha svolto giri di campo proseguendo il lavoro differenziato, anche lui applaudito da qualche tifoso. Nella partitella finale queste sono state le formazioni testate da Tedesco, che ha chiesto intensità ma anche calma nell'utilizzo del pallone: da una parte De Silvestri, Helland, Ilic e Miranda in difesa, El Azzouzi e Pobega a centrocampo, Odgaard tra le linee con Dominguez e Cambiaghi larghi e Castro centravanti, dall'altra Papazov, Casale, Vitik e Zortea dietro, Libra e Badori mediani bassi, Bernardeschi mezzala con Orsolini, Dallinga e Rowe nel tridente offensivo.