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Intervenuto alla trasmissione il Pallone nel Sette, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù. Tra lavoro e mercato questo è il Fenucci pensiero: “E’ un ritiro in cui si sta lavorando bene, i ragazzi sono motivati, non ci sono distrazioni provenienti dal mercato e ci sono tutte le condizioni per lavorare al meglio - le sue parole - Il mercato vive sui club che comprano dall’estero. Sono quelli che muovono le risorse finanziarie. Probabilmente nelle prossime settimane qualcosa si muoverà. Noi non dobbiamo fare molto. Abbiamo preso il terzino sinistro e stiamo cercando un mediano. Quest’anno non abbiamo bisogno di una rosa lunga come quella dell’anno scorso e la squadra si è dimostrata affidabile, inoltre il nuovo allenatore sta riservando attenzione al settore giovanile, se servisse si potrebbe portare in prima squadra qualcuno”.

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