Il tecnico chiede la conferma di Rowe, uscito per un rosso l'altro giorno in amichevole: per Johnny problema personale
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
'Blindato. Domenico Tedesco non vuol sentir parlare di Premier League per Jonathan Rowe, né ora né (possibilmente) più avanti' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.
Il quotidiano per ora prova a ridimensionare la testata rifilata da Johnny l'altro giorno in amichevole: non c'entra il mercato, anzi per ora offerte non ne sono arrivate. Alla base di tutto ci sarebbe un problema personale del ragazzo di cui il club era a conoscenza già da diverso tempo. Di certo, Tedesco vuole avere Rowe anche la prossima stagione, ma il tecnico è stato ragguagliato del diktat di Saputo di chiudere il mercato con un corposo segno più e qualche cessione ci sarà. Gli scenari di mercato possono cambiare in fretta, ma Tedesco vorrebbe fermare l'eventuale partenza di Johnny: nello scacchiere, con il suo uno contro uno, è troppo importante. Saputo che farà? Si accontenterà delle cessioni di Lucumi, Dominguez e Dallinga?
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