'Blindato. Domenico Tedesco non vuol sentir parlare di Premier League per Jonathan Rowe, né ora né (possibilmente) più avanti' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il quotidiano per ora prova a ridimensionare la testata rifilata da Johnny l'altro giorno in amichevole: non c'entra il mercato, anzi per ora offerte non ne sono arrivate. Alla base di tutto ci sarebbe un problema personale del ragazzo di cui il club era a conoscenza già da diverso tempo. Di certo, Tedesco vuole avere Rowe anche la prossima stagione, ma il tecnico è stato ragguagliato del diktat di Saputo di chiudere il mercato con un corposo segno più e qualche cessione ci sarà. Gli scenari di mercato possono cambiare in fretta, ma Tedesco vorrebbe fermare l'eventuale partenza di Johnny: nello scacchiere, con il suo uno contro uno, è troppo importante. Saputo che farà? Si accontenterà delle cessioni di Lucumi, Dominguez e Dallinga?