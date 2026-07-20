Una buona notizia giunge dall'Argentina, ma che ancora non significa lo sblocco totale dell'operazione Mikel Amondarain. E' stata rinviata la Supercoppa di Argentina tra Estudiantes e Independiente Rivadavia, la partita che avrebbe dovuto giocare proprio Mikel Amondarain.

Ma più che le tempistiche, su Gazzetta dello Sport si parla di una differenza ancora da colmare tra richiesta e offerta per arrivare a dama sul giovane mediano argentino. Infatti, si sarebbe inserita la Premier League, con il Nottingham Forest sulle tracce di Amondarain. Non a caso, dal Sudamerica emerge un'altra candidatura, è quella di Matias Galarza, 24enne paraguaiano reduce dai mondiali e in forza al River Plate. Come andrà a finire?