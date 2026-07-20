L'espulsione contro l'Arminia Bielefeld dettata da nervosismo o da aspetti di mercato? Jonathan Rowe è nel mirino della Premier League e il rosso dell'altro giorno potrebbe esserne stato un esempio.

Il pericolo giunge dall'Aston Villa, che cederà Rogers a una cifra record superiore ai 100 milioni di euro e i villans hanno visto Rowe da vicino, dato che ha pure segnato in Europa League nei quarti di finale sotto gli occhi di Unai Emery. Sull'inglese c'è pure il Chelsea ed entrambi i club avrebbero avuto contatti con l'agente del calciatore. Con proposte attorno ai 4 milioni l'anno sull'ingaggio, tutto lascia pensare che sul cartellino gli investimenti potranno essere tra i 40 e i 45 milioni di euro. Per Rowe, comunque, in questi giorni potrebbe scattare una multa dopo la reazione scomposta avuta sabato contro i tedeschi.