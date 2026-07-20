Per ora il mercato del Bologna è stato da 'comparsa' scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio. Poche cose a parte gli arrivi di Caccavo e Alhassane, ma ciò che preoccupa sono le possibili cessioni dei top player.

Un pezzo pregiato verrà sacrificato, il riferimento è a Castro e a Rowe, oppure la proprietà si accontenterà di cedere Lucumi più alcune pedine secondarie come Dallinga e Dominguez? Su Stadio il messaggio di Claudio Beneforti è chiaro: il presidente ha diritto di incassare qualcosa dalle cessioni, ma ha anche il dovere nei confronti dei 18 mila che hanno sottoscritto l'abbonamento di costruire una rosa forte. I tifosi hanno rinnovato al buio, prima ancora che partisse il mercato, con la presenza in squadra di giocatori che poi, nel corso dell'estate, potrebbero essere ceduti. Il quotidiano, inoltre, punta la lente di ingrandimento sulla difesa, dove Jhon Lucumi sicuramente partirà visto il contratto in scadenza nel 2027. Ecco, dopo la partenza del colombiano servirà assolutamente un difensore affidabile dal mercato in entrata, perché Helland, Heggem, Vitik e Casale non possono bastare alla causa e la prima amichevole con l'Arminia ne è la dimostrazione evidente.