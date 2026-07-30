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Primo ucraino della storia

E' arrivato anche il tanto atteso comunicato ufficiale sull'arrivo di Artem Dovbyk al Bologna. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù per 17 milioni di euro: Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive. Nato nel 1997, completa il proprio percorso di crescita in patria, affermandosi prima con il Dnipro-1 e successivamente consacrandosi in Europa, dove si distingue per senso del gol, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore.

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