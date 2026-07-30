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Dopo quasi tre anni è finita l'avventura di Santiago Castro al Bologna. E' ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Roma per circa 35 milioni di euro. L'argentino è stato protagonista indimenticabile della cavalcata in Coppa Italia del Bologna e ha affidato a Instagram il suo lungo saluto al popolo rossoblù:

"Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio - ha scritto Santi - Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa. Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita".

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