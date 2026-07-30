E' ufficiale da pochi minuti la cessione di Santiago Castro alla Roma. Sia Bologna che Roma hanno diramato i comunicati dell'operazione. Questo quello dei rossoblù:

'Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Santiago Castro a titolo definitivo'. A stretto giro di posta quello della Roma, senza però specificare le cifre, che dovrebbero essere di circa 35 milioni più bonus: L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!'.