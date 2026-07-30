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Il Bologna ha fatto tutto per tenermi

Un Bologna senza Europa ha influito sulla decisione di Vincenzo Italiano di considerare il ciclo chiuso e aprirsi a una nuova avventura. Questa la spiegazione dell'ex tecnico rossoblù a Gazzetta dello Sport: “Il Bologna ha fatto di tutto per tenermi. Potevo continuare, ma in alcune storie si va avanti e in altre no. Non avevamo l’impegno europeo, ed essendo abituato a farlo negli ultimi cinque anni, era diventato importante per come sono fatto io. Ed era giusto che un mini ciclo si concludesse”.

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