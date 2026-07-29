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Diciassettesimo argentino

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain.

Diciassettesimo argentino nella storia del Club, Mikel è un centrocampista moderno, capace di abbinare intensità, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, e di giocare in più posizioni della linea mediana. Classe 2005, completa il proprio percorso di formazione nell’Estudiantes, società con cui cresce fino ad affermarsi in Prima squadra, distinguendosi per personalità, intelligenza tattica e continuità di rendimento.

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