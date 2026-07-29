Una richiesta di informazioni, giusto per sapere come stanno le cose. Da una parte il Como ha sondato con concretezza Jhon Lucumi, e forse sarebbe pronto a soddisfare le richieste del Bologna, ma il colombiano aspetta la Juve, dall'altra i felsinei avrebbero sondato la posizione di Tasos Douvikas.

Come noto, il Bologna sta ragionando su un altro inserimento in avanti dopo Artem Dovbyk nel caso uscisse Dallinga, così, mentre il Como corteggia Lucumi, Sartori e Di Vaio si sarebbero affacciati sull'attaccante greco Douvikas. Il centravanti è nel mirino del cobra dal 2024, quando ancora era all'Utrecht, riporta il Carlino, ma in quell'estate alla fine arrivò Dallinga. Altri nomi in avanti sono quelli di Sebastiano Esposito, in rottura con il Cagliari, club con cui il Bologna è in buoni rapporti, ed Evan Ferguson del Brighton.