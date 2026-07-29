In un video diramato da BFC Tv, Rahim Alhassane ha pronunciato le sue prime parole da giocatore rossoblù. Il terzino sinistro si è detto pronto a dare una mano alla squadra:

“Il Bologna è una grande squadra, i compagni mi aiutano tanto e già a Valles mi sono sentito bene in campo. La Serie A è un campionato tattico e duro, ci sono giocatori di grande livello. Io sono un ragazzo timido, non mi piace parlate tanto ma sono un lavoratore. Ho parlato con Tedesco, posso salire e rientrare, mi a chiesto di difendere bene, ma per prima cosa di pensare alla fase offensiva. L’obiettivo è aiutare la squadra e personalmente di crescere".