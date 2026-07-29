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Pregi e difetti di Dovbyk

Via Santiago Castro, andato alla Roma per 35 milioni, dentro Artem Dovbyk, prelevato dal Bologna in prestito con diritto di riscatto a 17. I rossoblù hanno un nuovo centravanti, questo il pensiero del talent di Dazn Fabio Bazzani:

"Dovbyk viene da una stagione molto difficile a Roma, piena di infortuni, con Gasperini non è riuscito a trovare una sua collocazione. Rimane comunque una punta di valore e grande fisicità, che ha il gol addosso: se sta bene può essere l'uomo giusto per l'attacco di Tedesco, però deve crescere sotto il punto di vista nervoso e mentale. Tante volte ho notato un suo "impigrirsi" nei momenti morti: col pallone lontano doveva essere sempre stimolato per rimanere dentro la partita".

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