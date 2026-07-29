Il Bologna di Domenico Tedesco inizia a prendere forma, scrive il Corriere dello Sport. Attorno alle 11 di ieri i due nuovi acquisti rossoblù sono sbarcati al Marconi: sciarpa al collo e prime foto di rito in attesa dei comunicati ufficiali.

Il tecnico ha dunque il suo nuovo mediano e il nuovo centravanti, due operazioni che hanno soddisfatto molto la dirigenza, in particolare Giovanni Sartori che, racconta Stadio, 'domenica sera lasciava trasparire la soddisfazione per due operazioni ormai vicine alla conclusione', ed è stato descritto come 'euforico' per questi due innesti. Artem Dovbyk sostituisce dunque Santiago Castro ed è pronto a rilevarne anche il numero 9, per una operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto a 17 milioni di euro. Amondarain, invece, per il momento sostituisce Remo Freuler e ha preso il numero 8. Arriva per circa 9 milioni di euro più bonus dall'Estudiantes.