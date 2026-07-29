Artem Dovbyk è sbarcato ieri mattina al Marconi di Bologna. Sarà lui il nuovo centravanti al posto di Santiago Castro, ma il Corriere di Bologna questa mattina parla di visite mediche approfondite in relazione al suo ultimo infortunio.

Andiamo con ordine. Prima le cifre. Dovbyk arriva in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni e per il quotidiano l'ingaggio da 3.2 milioni sarà interamente a carico del Bologna visto che anche ieri si era parlato di un milione a carico della Roma. Poi, la condizione fisica. Dovbyk arriva da una operazione al retto femorale svolta in Finlandia dal professor Lempainen, uno specialista del settore. L'ucraino ha comunque giocato 45' minuti in amichevole contro il Cannes, ma il Bologna vuole vederci chiaro e svolgerà esami approfonditi tra cui una risonanza magnetica.