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Dovbyk

Due punti interrogativi in attacco. Il Resto del Carlino analizza la situazione dei centravanti. Artem Dovbyk è il nuovo acquisto, ma arriva da una stagione difficile, Thijs Dallinga è oggi la prima riserva, ma a Bologna non è mai sbocciato. L'ucraino è reduce da un infortunio e il popolo rossoblù è in ansia per le sue condizioni fisiche: è stato ai box da gennaio a maggio dopo una operazione. Tecnicamente, invece, il Bologna prende un centravanti prolifico, 24 gol con Girona e capocannoniere, 17 il primo anno a Roma, poi solo 3 reti l'anno scorso. L'operazione complessiva costa solo al lordo dell'ingaggio, per il Carlino 5 milioni, il resto eventualmente sarà un riscatto a 17 milioni tra un anno

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