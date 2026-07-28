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Carlos Espì, l'offerta Bologna e i movimenti della Premier

Aumenta la concorrenza per Carlos Espì, centravanti del Levante e seguito da Sartori e Di Vaio nonostante l'arrivo di Dovbyk. Ovviamente, servirebbe l'uscita di Dallinga e a livello economico l'operazione sarebbe molto onerosa, soprattutto in mezzo a tante rivali. Dalla Spagna sostengono che i rossoblù abbiano offerto 15 milioni più 3 di bonus, con netto no del Levante, mentre nelle ultime 48 ore sarebbe scesa l'ipotesi Ipswich, dato che hanno fatto a luglio un investimento in avanti su Emerson dal Tolosa, e salite le quotazioni di Hull City e Leeds. La decisione passa anche dal giocatore, ma quando si muove la Premier competere diventa quasi impossibile. Il Levante, sostanzialmente, è rassegnato alla partenza: "Vorrei che potessimo convincerlo a restare, ma purtroppo non possiamo. Se si presentasse una buona opportunità per lui e la sua famiglia, capisco che vorrà coglierla" ha affermato il diesse del club Hector Rodas.

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