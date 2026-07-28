L'argentino e l'ex Roma sono atterrati al Marconi

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Adesso ci siamo (finalmente). Amondarain e Dovbyk sono sbarcati all'aeroporto Marconi di Bologna verso le 11. Ad accoglierli nella sala arrivi il DS Marco Di Vaio in compagnia di tanti fotografi e alcuni tifosi rossoblù. Con l'arrivo sotto le Due Torri del centrocampista argentino e dell'attaccante ucraino il Bologna di Domenico Tedesco sta iniziando a prendere forma. Sotto le foto

Amondarain

Schermata 2026-07-28 alle 11.42.05

Dovbyk

Schermata 2026-07-28 alle 11.42.29

Foto: cobrarossoblù

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