L'argentino e l'ex Roma sono atterrati al Marconi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Adesso ci siamo (finalmente). Amondarain e Dovbyk sono sbarcati all'aeroporto Marconi di Bologna verso le 11. Ad accoglierli nella sala arrivi il DS Marco Di Vaio in compagnia di tanti fotografi e alcuni tifosi rossoblù. Con l'arrivo sotto le Due Torri del centrocampista argentino e dell'attaccante ucraino il Bologna di Domenico Tedesco sta iniziando a prendere forma. Sotto le foto
Amondarain
Dovbyk
Foto: cobrarossoblù
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