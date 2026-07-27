da Castro a Dovbyk, da Espì ad Amondarain: tutti gli aggiornamenti di mercato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le cifre di Castro alla Roma
Nessun dubbio sul fatto che Santiago Castro andrà alla Roma a titolo definitivo. Operazione lampo nelle ultime 48 ore, con inserimento ieri della Fiorentina, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza. Paratici ha tentato il colpo offrendo di più sull'ingaggio, ma l'idea di giocare la Champions ha fatto breccia e la Roma ha alzato di un paio di milioni la cifra fissa sul cartellino: operazione da 32-33 milioni più bonus più piccola percentuale sulla rivendita (10%). A Castro oltre due milioni di euro a stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato
Bologna - Il recap delle notizie di oggi
Mercato
Le solite due cessioni, sperando non siano tre. Su Rowe si gioca la partita
Mercato
Retroscena - Su Castro c'era la Fiorentina, la Roma ha dovuto rilanciare. Freuler: difficile, ma...
Mercato
Fabrizio Romano: "Fatta per Dovbyk al Bologna, domani le visite"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti