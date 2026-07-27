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Le cifre di Castro alla Roma

Nessun dubbio sul fatto che Santiago Castro andrà alla Roma a titolo definitivo. Operazione lampo nelle ultime 48 ore, con inserimento ieri della Fiorentina, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza. Paratici ha tentato il colpo offrendo di più sull'ingaggio, ma l'idea di giocare la Champions ha fatto breccia e la Roma ha alzato di un paio di milioni la cifra fissa sul cartellino: operazione da 32-33 milioni più bonus più piccola percentuale sulla rivendita (10%). A Castro oltre due milioni di euro a stagione.

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