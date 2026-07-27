E' fatta per lo 'scambio' di attaccanti tra Bologna e Roma. Santiago Castro andrà in giallorossa per una cifra leggermente superiore ai 35 milioni di euro, mentre il percorso inverso lo farà Artem Dovbyk, che sarà giocatore rossoblù. Due operazioni slegate nella forma ma legate nella trattativa.

Per l'esperto di mercato Fabrizio Romano è tutto fatto e definito. Il Bologna sostituisce l'argentino con il centravanti ucraino classe 1997 in prestito. Anche l'attaccante ha accettato la destinazione ed è pronto a sbarcare in città per le visite mediche: 'Il Bologna ha raggiunto un accordo per il prestito di Artem Dovbyk dall’AS Roma, ci siamo! Accordo fino a giugno 2027 per Dovbyk, che ha accettato la proposta e martedì si recherà a sostenere le visite mediche' ha scritto Romano.