Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno provando a regalare Artem Dovbyk a Domenico Tedesco. Con Santiago Castro diretto a Roma, l'ucraino potrebbe prenderne il posto in rossoblù.

Dovbyk è sempre stato un pallino di Sartori e oggi c'è maggior margine di manovra per provare a prenderlo. Anche una telefonata tra Domenico Tedesco e il giocatore può risultare decisiva, perché al nuovo tecnico del Bologna l'ucraino piace e vorrebbe allenarlo data l'imminente partenza di Santi verso Roma per circa 35 milioni di euro. Anche a gennaio il Bologna ci aveva provato in caso di uscita di Dallinga, ma Dovbyk si infortunò e non se ne fece nulla. In attesa che l'attaccante sciolga le riserve e accetti Bologna, c'è da lavorare sull'ingaggio. L'ucraino a Roma percepisce 3.5 milioni netti, cifra fuori portata per il Bologna che dunque chiederà ai giallorossi di contribuire per circa 1.5 milioni. E il riscatto? Dovrebbe essere di circa 20 l'anno prossimo.