Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma. Anche il Resto del Carlino ne è certo: operazione ai dettagli. Trattativa lampo tra i due club che hanno trovato l'accordo in tempi rapidi. I rossoblù, dunque, cambieranno il loro centravanti.

Il costo totale, secondo il quotidiano, sarebbe id 40 milioni di euro tra parte fissa, bonus e futura percentuale sulla rivendita. Sono i denari che renderanno sostenibile il bilancio rossoblù. Castro ha già dato il suo benestare al trasferimento alla Roma e mancano solo pochi dettagli tra i due club, mentre alla trattativa sta lavorando in persona l'amministratore delegato Claudio Fenucci, peraltro ex giallorosso. Tutto fatto o quasi, infatti Santi è dato in arrivo nella capitale nelle prossime ore. Eccola lì la nuova plusvalenza estiva del Bologna.