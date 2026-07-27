Il Corriere dello Sport Stadio apre in prima pagina con la trattativa Roma-Bologna per quanto riguarda Santiago Castro e Artem Dovbyk. I due centravanti potrebbero di fatto scambiarsi le maglie.

I giallorossi hanno offerto 33 milioni di euro più bonus per l'argentino trovando terreno fertile nel club rossoblù, che avrebbe accettato di massima la proporzione della proposta. Santi già oggi potrebbe sbarcare a Roma e mettersi a disposizione di Gasperini. Il percorso inverso dovrebbe farlo Artem Dovbyk, che già da anni era seguito da Sartori e Di Vaio. Il ventinovenne ha bisogno di rilanciarsi e Bologna può rappresentare l'occasione giusta dopo le difficoltà a Roma. Le due società stanno parlando per un prestito con diritto di riscatto in modo tale che il Bologna possa differire il pagamento tra un anno. Per facilitare lo sbarco risulterebbe anche un contatto telefonico con Tedesco.