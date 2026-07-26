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Castro

Due operazioni slegate, almeno economicamente, ma che viaggiano su binari paralleli e convergenti. La Roma punta con decisione su Santiago Castro, ed è vicina a prenderlo, il Bologna vuole invece Artem Dovbyk, ma deve chiedere ai giallorossi un contributo. Andiamo con ordine. La trattativa tra Roma e Bologna sta vivendo ore calde sulla base di 35 milioni di euro totali, ed è un binario che sembra viaggiare spedito, forte anche del gradimento di Santi Castro che sembra ormai orientato a sposare la causa gasperiniana di un attacco, chissà, a due punte con Malen e con una Champions da disputare. Il Bologna chiede circa 40 milioni, ma nei discorsi tra i due club subentra anche la necessità di trovare un sostituto.

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