Ritiro chiuso con un bilancio in perfetta parità a livello di risultati: una sconfitta, un pareggio e una vittoria. Contano niente, i punteggi, in questa fase della stagione, ma sicuramente il neo tecnico Domenico Tedesco ha visto un Bologna crescere tra il primo e l'ultimo test. La vittoria sull'Iraklis chiuse il lavoro in altura ed è tempo di primi bilanci.

"Siamo nel pieno del processo, nella prima partita abbiamo avuto difficoltà perché gli avversari di Bundesliga sono più avanti di noi nella preparazione, ma già contro l'Heidenheim ho visto passi avanti - le sue parole - Orsolini e Rowe? Li ho visti bene. Johnny può giocare sia a destra che a sinistra, ne avevamo parlato assieme a lui. Mercato? Fa parte del gioco, è aperto per tutti e le regole sono le stesse".