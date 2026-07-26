Anche il Resto del Carlino di oggi va sulla possibile trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro. I rossoblù aspettano la Premier, ma i giallorossi avrebbero mosso le prime pedine.

Gasperini vuole rinforzi davanti e, una volta sfumato Summerville, sta cambiando strategia e l'argentino sarebbe finito nel mirino della dirigenza giallorossa. Gasp vuole un partner di Malen e le attenzioni sono state dirottate su Santiago Castro. Mentre il Bologna aspetta la Premier, scrive il Carlino, la Roma avrebbe allacciato i contatti cercando di abbassare il prezzo di Santi. Il costo è di 40 milioni di euro, tanti per i giallorossi, che nel frattempo stanno cercando di piazzare Dovbyk. In casa rossoblù, inoltre, ragionamenti su Benja Dominguez che è accostato al Boca e al Vasco da Gama.