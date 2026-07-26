Santiago Castro ha superato Nicolò Tresoldi nella lista di mercato della Roma. Il tira e molla con il Bruges ha portato i giallorossi a virare sull'argentino, che potrebbe essere il vice Malen ma anche giocatore di supporto all'olandese.

Anche per Gazzetta dello Sport il giocatore è più vicino alla Roma. La prima offerta al Bologna è stata importante, di 35 milioni totali, e la trattativa potrebbe decollare con l'inserimento di qualche contropartita tecnica, sostiene il quotidiano, con il nome di Vaz in pole position, ma non solo. Per la Roma l'investimento su Castro sarebbe utile sia per il presente che per il futuro, avendo l'argentino appena 21 anni. Castro piace a Gasperini per la sua duttilità e versatilità, non avendo caratteristiche limitate solamente al ruolo di prima punta: in questo modo il tecnico giallorosso potrebbe ragionare anche su un attacco a due punte.