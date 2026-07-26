Si comincia a trepidare sul mercato in uscita. La Roma è all'assalto di Santiago Castro, riporta oggi il Corriere di Bologna. La prima offerta al Bologna sarebbe già stata recapitata.

Dopo le difficoltà nel periodo recente a prelevare un'ala d'attacco, Gasperini starebbe pensando a un 3-4-1-2 e Santiago Castro potrebbe anche agire più arretrato da seconda punta, motivo per il quale i Friedkin hanno lanciato l'assalto all'argentino. Per il quotidiano l'offerta è di 30 milioni più 5 di bonus, con il diesse Marco Di Vaio che avrebbe vacillato, ma non del tutto. Il Bologna ne chiede 40, ma partendo dall'offerta romanista il sì potrebbe arrivare già in giornata, sostiene il Corriere dello Sport. Di certo, il Bologna dovrebbe trovare un sostituto e qui la Roma può inserire nella trattativa uno tra Dovbky e Vaz