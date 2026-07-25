Prima vittoria per gli uomini di Tedesco dal ritiro di Valles
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Vittoria
Il Bologna di Domenico Tedesco batte in amichevole l'Iraklis Salonicco (allenato dalla vecchia conoscenza Walter Mazzarri) per 2-0 grazie alle reti di Dallinga nel primo tempo e Rowe nella ripresa (su rigore).
L'ultima amichevole di Valles vede così la prima vittoria stagionale della nuova gestione Tedesco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti