Prima vittoria per gli uomini di Tedesco dal ritiro di Valles

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Vittoria

Il Bologna di Domenico Tedesco batte in amichevole l'Iraklis Salonicco (allenato dalla vecchia conoscenza Walter Mazzarri) per 2-0 grazie alle reti di Dallinga nel primo tempo e Rowe nella ripresa (su rigore).

L'ultima amichevole di Valles vede così la prima vittoria stagionale della nuova gestione Tedesco

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