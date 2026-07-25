'Con Mikel c'è più gusto' titola oggi il Corriere dello Sport Stadio. Mikel Amondarain sarà un nuovo mediano del Bologna: l'Estudiantes considera chiusa l'operazione ma i rossoblù sono ancora in attesa dei documenti.

Per ora, dunque, l'affare è chiuso sulla parola. Si attendono i documenti dall'Argentina contro firmati per arrivare alla chiusura totale dell'affare. C'è da dire che non dovrebbero esserci dubbi sull'esito, nemmeno a Casteldebole, e c'è fiducia verso i dirigenti dell'Estudiantes che dovrebbero mantenere la parola data. Per quanto riguarda i numeri, Stadio riporta una cifra di 8.5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2031. Con questa operazione il Bologna a centrocampo avrà Amondarain più Ferguson, Moro, Pobega, El Azzouzi e la nuova idea Bernardeschi mezzala, sarà Tedesco a stabilire se la composizione risulterà sufficiente o se ci sarà da intervenire con un nuovo innesto.