Destini incrociati per Santi Castro e Carlos Espì, scrive oggi Gazzetta dello Sport. Se dovesse essere ceduto il primo, il Bologna si affiderebbe al secondo.

Per quanto riguarda Santi, ci sarebbe la Roma, ma attenzione anche alla Premier con il Nottigham Forest che sonda la situazione: non si può mai sapere durante il calciomercato. La posizione del Bologna, secondo Gazzetta, è questa: Castro vale almeno 35 milioni di euro. Servirà aspettare le evoluzioni del mercato per capire se qualcosa potrà muoversi con offerte per il cartellino difficili da rinunciare. Ecco allora che, proprio per cautelarsi e tenersi pronto, il Bologna ha riacceso i fari su Carlos Espì, centravanti del Levante da 11 gol in 26 gare e in possesso di una clausola da 25 milioni ma trattabile a 20. Su Espì ci sarebbe anche la Lazio.