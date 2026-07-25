L'arrivo di Mikel Amondarain a Bologna è previsto per l'inizio della settimana prossima, ma ancora a Casteldebole non sono arrivati i documenti firmati dall'Estudiantes.

Servirebbe un colpo di scena clamoroso per trasformare la fumata da bianca a nera. Il Carlino sostiene che gli argentini si sarebbero presi due giorni di tempo per capire se dal Nottingham dovesse arrivare un rilancio, ma l'ultima offerta rossoblù dovrebbe essere quella giusta: 10 milioni più 2 di bonus. Infatti, Amondarain ha già stipulato il proprio accordo con il Bologna con un quadriennale più opzione da 800mila euro annui. Intanto, il mediano non dovrebbe scendere in campo domani nel match di campionato tra Estudiantes e Independiente, un segnale che va verso la cessione.