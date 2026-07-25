I turchi all'assalto del colombiano: se Jhon apre al Gala può arrivare l'offerta giusta

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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Il Galatasaray fa sul serio per Jhon Lucumi. Il difensore colombiano è entrato nel mirino del club turco, che ha fatto una proposta di 4 milioni di euro di ingaggio, ben superiore a quella che Lucumi un anno fa aveva accettato dal Sunderland. Inoltre, i turchi offrono la vetrina della Champions League, un fattore determinante.

Cosa succederà? Per il Resto del Carlino, se Lucumi dovesse fornire apertura totale al Galatasaray, poi il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra di 22-23 milioni di euro per il cartellino, quindi molto vicina alla richiesta di 25 milioni di euro da parte del Bologna. E attenzione a Jonathan Rowe. Si sarebbe mosso l'Everton dalla Premier League, con il Bologna che ha fissato in 50 milioni l'asticella.

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