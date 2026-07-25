Il futuro di Santi Castro a Bologna potrebbe essere in bilico. L'argentino rischia di essere la seconda plusvalenza estiva oltre Jhon Lucumi, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2027, e stavolta l'assalto arriva dall'Italia.

La Roma di Gasperini, infatti, punta forte su Castro e avrebbe già trovato il sì del giocatore, ora la palla passa ai club. Ne è sicuro l'esperto di mercato Fabrizio Roma: "La Roma è impegnata ne colloqui con il Bologna per Santiago Castro come nuovo attaccante. C'è la luce verde dall'attaccante argentino per il trasferimento; i club sono in negoziazione sulla cifra" le parole del collega su X.