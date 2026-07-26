E se Remo Freuler alla fine firmasse il rinnovo di contratto col Bologna? L'ipotesi non sembra così impossibile per Gazzetta dello Sport, che oggi in un articolo a firma Matteo Dalla Vite riapre la porta alla permanenza.

Il mediano svizzero è in vacanza dopo il mondiale e ha sul piatto diverse offerte, in particolare dal Neom in Arabia e dall'Olympiacos in Grecia, mentre in Italia ci sarebbe stato un sondaggio del Sassuolo, ma ancora Remo non ha deciso e firmato con nessuno, anche perché, secondo Gazzetta, la sua famiglia starebbe molto bene a Bologna e vorrebbe rimanere. Il rossoblù è in cima alla sua testa, scrive oggi la rosea. Come trovare un accordo? Raggiungere il tetto salariale lavorando su bonus: l'idea di un nuovo abbraccio c'è.