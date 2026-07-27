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Castro Dovbyk

La Roma ha rischiato un altro sgarbo sul mercato. Su Santiago Castro si era infatti inserita la Fiorentina, che ha tentato il calciatore con una proposta sull'ingaggio superiore a quello che percepirà a Roma, ma la differenza l'ha fatta soprattutto la partecipazione alla Champions, unita alla volontà del calciatore. Una tentazione durata qualche ore, ma che ha dovuto portare la Roma ad alzare leggermente la cifra di acquisto verso il Bologna, salendo da 30 a 32-33 milioni di parte fissa per assicurarsi l'attaccante, che dal canto suo ha scelto la capitale nonostante la corte di Paratici: la possibilità di giocare di nuovo la Champions ha prevalso rispetto ai denari della viola. Andrà dunque come previsto, con Castro in giallorosso e Dovbyk in rossoblù, anche se contestualmente il Bologna ragiona su un secondo centravanti nel caso uscisse Dallinga

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