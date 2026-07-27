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Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna

Per la Gazzetta dello Sport non ci sono più dubbi: Santiago Castro sarà presto un nuovo giocatore della Roma. Accordo totale con il Bologna e l'argentino è atteso oggi per le visite mediche.

Sta per arrivare dunque il primo innesto dei giallorossi dopo le difficoltà con Summerville e la ricerca di attaccanti esterni, così la strategia della Roma è stata dirottata su un altro centravanti che può giocare sia al posto di Malen sia in coppia. La scelta è ricaduta su Castro del Bologna che sarà nella capitale per una cifra di circa 35 milioni di euro: oggi è atteso per la firma sul contratto. A favore del Bologna ci sarebbe anche il 10% sulla futura rivendita che potrebbe far lievitare l'operazione attorno ai 40 milioni di euro. Per Castro un contratto di 5 anni con ingaggio a salire partendo da 2.2 milioni di euro.

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