Il Bologna medita la rivoluzione in attacco
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Dallinga
Il Bologna pensa a una rivoluzione in attacco, scrive il Carlino questa mattina. Dopo Artem Dovbyk gli innesti in avanti potrebbero non essere finiti. Si valuta infatti l'uscita di Thijs Dallinga per fare posto a un secondo centravanti. Serve ovviamente qualche club disposto a investire su Dallinga sia sul cartellino, a titolo definitivo o in prestito con obbligo, sia sull'ingaggio: in quel caso il Bologna valuterebbe la cessione per un secondo innesto
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