Il Como si iscrive alla corsa per Jhon Lucumi. Sul difensore colombiano, la cui clausola è scaduta il 15 luglio, persiste l'interessamento della Juve e del Galatasaray, più un paio di club di media fascia in Premier League, ma ancora non è arrivata l'offerta giusta e il Bologna non ha dato il via libera alla cessione.

A cambiare le carte potrebbe arrivare il Como, che da settimane sta cercando un difensore e non è riuscito a prendere Chalobah. Da qui l'apertura dei colloqui col Bologna, come sottolineato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: 'Il Como avvia le trattative per Jhon Lucumí, nuovo obiettivo per il ruolo di difensore centrale, dato che il difensore colombiano potrebbe lasciare il Bologna. Anche la Juventus è interessata a Lucumí sin da giugno e continua a seguire con attenzione la situazione'.