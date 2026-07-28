Il Bologna ha il suo nuovo centravanti al posto di Santiago Castro. Anche per Gazzetta dello Sport è fatta per l'arrivo di Artem Dovbyk, che in rossoblù dovrà rilanciarsi dopo le sole 3 reti segnate nell'ultima stagione.

A differenza del Cor Sport, la rosea parla di una operazione in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro, ma con ingaggio da 3.5 milioni di euro in parte pagato dalla Roma, perché il Bologna non intende derogare dal suo tetto salariale. Ecco allora che Bologna punta al suo balsamo rigenerante, come fu per Baggio, Signori, Gilardino e Di Vaio, solo per citarne alcuni. Dovbyk proverà a rilanciare la sua carriera e sarà più uomo d'area rispetto a Castro, che andrà a Roma per 35 milioni di euro, anche se pure l'ucraino possiede l'arte del passaggio per innescare gli esterni Rowe e Orsolini. 'Adesso Bologna ha la sua torre'.