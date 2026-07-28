Operazioni slegate, ma fino a un certo punto. Santiago Castro è sbarcato ieri sera a Roma, Artem Dovbyk arriverà stamattina a Bologna: i vertici del Bologna hanno posto come condizione il prestito dell'ucraino come contropartita tecnica, scrive oggi il Corriere dello Sport.

A facilitare l'affare anche una chiamata del tecnico Domenico Tedesco, che ha esternato il progetto tecnico attorno all'attaccante ucraino, che si è preso qualche ora per riflettere. Secondo Stadio non ci sarebbero preoccupazioni sulla condizione fisica di Dovbyk e in linea di massima è considerata una operazione costruttiva perché il Bologna non avrebbe potuto prendere un attaccante più forte con i suoi parametri economici. Così, il Bologna ha chiuso in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni e pagherà interamente l'ingaggio di Dovbyk. Per quanto riguarda Castro alla Roma, operazione da 35 milioni di euro e i rossoblù hanno voltato le spalle a Juventus e Fiorentina che avrebbero offerto di più.